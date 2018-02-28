Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya'da

Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, Fenerbahçe derbisinden sonra "Mini mini bir kuş" şarkısını çalan anonsçunun görevine devam ettiğini söyledi.

Bodrum'da gayrimenkul alımı yapmak için Tapu Müdürlüğüne gelen Murat Özboyacı’nın otomobilinden 565 bin TL'si çalındı. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Rize'de emekli Ekrem Bayraktar, kapattığı GSM hattına 9 yıl sonra gelen 39,90 liralık borcu sildirmek için inat etti.

40 liralık icra takibi için 2 bin 500 lira harcadı

1 Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler Özel bir anaokulunda, öğrencilere şiddet uygulandığı ve çıplak halde topluca tuvalete götürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

2 TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü Dünyanın en güçlü ordularının derlendiği Global Firepower, Orta Doğu'nun en güçlü ordusu olarak Türkiye'yi yazdı. Forbes listeyi ilk sayfasından duyurdu.

3 Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir'de gördüğü ilgi, ülkede Fransız sömürgeciliğine boyun eğenler tarafından tepkiyle karşılandı.

4 Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak 2019'da yapılacak seçimler için hazırlanan ittifak yasasının en çok merak edilen maddesi ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

5 Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli Murat Bardakçı, Galatasaray Müzesi'nde sergilenecek olan Atatürk'ün sarı-kırmızılı kulübe yazdığı mektubun şaibeli olduğunu söyledi. Bardakçı, "Atatürk'ün böyle bir imzası yoktur" dedi.

6 Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar Sokak ortasında kucağında bebek olan kadına çarpan taksici, aracından inerek annenin durumuna bakmak yerine hakaretler savurup olay yerinden kaçtı.