Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında Moritanya’ya geldi. Erdoğan, Moritanya Uluslararası Novakşot Havalimanı’nda Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz (sağda) tarafından resmi törenle karşılandı.
ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
Başkent Novakşot’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güzergahı üzerinde toplanan kalabalık, iki ülke bayraklarını sallayarak Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.
Erdoğan'ı karşılamak için yapılan destek gösterisine, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla süslenen araçlar da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı'nın geçişi sırasında zılgıtlarla yolunu kesen halk, Erdoğan’ın içinde bulunduğu aracı durdurarak, sevgi gösterisinde bulundu.
CUMHURBAŞKANLIĞI DÜZEYİNDE İLK RESMİ ZİYARET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moritanya ziyareti, ülkeye Türkiye'den "cumhurbaşkanlığı" düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez Moritanya'ya gelen Erdoğan, ziyareti kapsamında mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile görüşecek.