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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dört ülkeyi kapsayan Batı Afrika turu kapsamında geldiği Moritanya’da büyük coşkuyla karşılandı.

AA | 28.02.2018 - 20:20..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında Moritanya’ya geldi. Erdoğan, Moritanya Uluslararası Novakşot Havalimanı’nda Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz (sağda) tarafından resmi törenle karşılandı.

ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Başkent Novakşot’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güzergahı üzerinde toplanan kalabalık, iki ülke bayraklarını sallayarak Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan'ı karşılamak için yapılan destek gösterisine, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla süslenen araçlar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya'da

Cumhurbaşkanı'nın geçişi sırasında zılgıtlarla yolunu kesen halk, Erdoğan’ın içinde bulunduğu aracı durdurarak, sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya'da

CUMHURBAŞKANLIĞI DÜZEYİNDE İLK RESMİ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moritanya ziyareti, ülkeye Türkiye'den "cumhurbaşkanlığı" düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez Moritanya'ya gelen Erdoğan, ziyareti kapsamında mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile görüşecek.

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