Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlarla buluştu

Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Muhtarlarla birlikte iftar yapan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz ne zaman, nerede? Herhalde bunu açıklayacak değiliz." dedi.

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz VİDEO

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 askerimize ve Lice'de şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aydoğan Aydın'ın 15 Temmuz darbe girişimine karşı sergilediği güçlü bir duruşu olmuştu. Kato Dağı'ndaki operasyonları yürüten Aydın, müstesna bir komutan olduğunu göstermiştir.

HIRSIZ İÇERDE OLUNCA KAPI KİLİT TUTMAZ

"Bir orduyu baştan sonra donatacak kadar bu büyük silahları bu mühimmatı terör örgütlerine verenlerin amacı nedir? Kimse kimseyi kandırmasın. Amacç Türkiye'yi bölmek parçalamaktır. Geriye doğru dönüp bakınca terörle mücadelemizin niçin arzu ettiğimiz biçimde ilerlemediğini daha iyi görüyoruz. Hırsız içerde olunca kapı kilit tutmaz. Suçüstü yakalandıkları halde mahkemede ne diyorlar; 'duymadım, görmedim' diye üç maymunu oynuyorlar. Kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklar."

Erdoğan: En ufak taciz olursa gereğini yaparız VİDEO

AVRUPA'DAN CİDDİ İSTİHBARAT DESTEĞİ ALAMADIK

Esasen bizim endişemiz sadece kendimiz için değil biz ülkemizdeki ve bölgedeki kardeşlerimizle birlikte tüm dünyanın iyiliği için çalışıyoruz. Türkiye'nin sözüne kulak verilmedikçe dünyada terör eylemleri artıyor. Türkiye 5 bin terör şüphelisini sınırdışı ederken 53 binine ülkeye giriş yasağı yaparken maalesef Avrupa ülkelerinde ciddi bir istihabarat desteği alamadık. Almanya bunlardan bir tanesidir. Hatta şu anda birçok NATO'da görev yapan subayları dahi bazı NATO'daki müttefiklerimiz iltica taleplerini kabul etmiştir.