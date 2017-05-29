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Cumhurbaşkanı Erdoğan MYKY'nin ardından konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYKY toplantısının ardından partililere bir takım uyarılarda bulunarak '2019 planlaması'na dair konuştu.

29.05.2017 - 21:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan MYKY'nin ardından konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYKY'nin ardından konuştu

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı 5,5 saat sürdü. Ardından iftar sonrası Erdoğan partililere bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"MYK'da ifade ettiğimiz hususu tekrarlamak istiyorum. Ak Parti'nin 15 yıl iktidarda kalmasının sırrı sürekli kendisini yenilemesidir. 20'li yaşların başında gençlerimiz MKYK'da bulunuyor. MKYK'da yaş ortalaması 47, milletvekillerimizin 52. Sürekli kendimizi yenileyerek milletin gönlündeki yerimizi güçlendireceğiz. Bize tevazu yakışır. Bu tevazudan asla taviz vermemeliyiz. Biz kendimizi alçalttıkça gönüllerde yükseliriz. Biz kendimizi yükseklerde görmeye gayret edersek alçalırız. Dağlar bizden yüksektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYKY'nin ardından konuştu

"MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRMENİN ZAMANI"

Yönetim sistemi değişikliğinin ardından milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için artık önümüzde hiçbir bahane hiçbir engel kalmadı. Bundan sonra 2019'a kadar yoğun ve netice almaya yönelik program uygulamaya mecburuz.

180 GÜNLÜK PROGRAM

Bakanlıklardan 180 günlük yol haritası istedim. Aynı şekilde partimizin de teşkilatlarımızla ilgili çalışmaları süratle tamamlayarak seçim hazırlıklarına başlaması gerekiyor. Bu yıl sonuna kadar il,ilçe ve belde yönetimlerini yenilemek zorundayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYKY'nin ardından konuştu

"BİR METAL ESKİMESİ GÖRÜYORUM"

Adeta bir metal eskimesi görüyorum. Nerede eksiğimiz var, bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Bir ekip burada bir ekip cumhurbaşkanlığında oluşturacağız. Aldığımız şikayetleri neticeye ulaştırmamız gerekiyor."

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