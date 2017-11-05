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Cumhurbaşkanı Erdoğan okul arkadaşının cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı Nebi Güdük'ün cenaze törenine katıldı.

05.11.2017 - 17:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan okul arkadaşının cenazesine katıldı

Kocaeli'deki Fevziye Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen törene, Nebi Güdük'ün (66) çocukları, eşi ve yakınlarının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan okul arkadaşının cenazesine katıldı

Güdük'ün sınıf arkadaşı olan eski Sakarya İl Müftüsü İlyas Serenli'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Erdoğan, cami avlusunda bulunan Güdük ailesine taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan okul arkadaşının cenazesine katıldı- VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan okul arkadaşının cenazesine katıldı

"İMAM HATİP LİSESİ'NDE BİRLİKTE OKUDUK"

Erdoğan, cenaze namazından sonra yaptığı konuşmada, gerek namazı kıldıran eski müftü Serenli, gerekse de Güdük ile aynı dönemde İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde okuduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan okul arkadaşının cenazesine katıldı

"ÖLÜM BİZİM İÇİN DİRİLİŞTİR"

Güdük'ün, nüktedan, cevval ve sempatik bir arkadaşları olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabbim taksiratını affeyleye, mekanını cennet eyleye. Aynı şekilde Neziha Hanımın da Rabbim taksiratını affeyleye, mekanını cennet eyleye inşallah. Buradaki tezkiyeler de bu noktada istikameti gösteriyor. Bizler kazaya ve kadere inanmış insanlarız. Müslüman olarak bizim, Müslüman olmayanlardan farklı olan yanımız bu. Biz ölümle birlikte malum ölmeyiz. Bizim için ölüm, aslında diriliştir ve geleceğe de ölüm ötesine de böyle bakarız. Tanımı da nedir? 'Ba'su bade'l-mevt' yani yeniden dirilmektir ve de ölümü böyle tanımlayan, ölümü adeta öldüren insanlarız Müslümanlar olarak. Bu anlayışla, bizler gerek Nebi kardeşimizi, gerekse Neziha Hanım kardeşimizi ahirete uğurluyoruz. Rabbim kendi katında inşallah inanıyoruz ki kendilerine de amellerinin katbekat fazlasıyla inşallah muamelede bulunacaktır. Çünkü buradaki tezkiye bunu gösteriyor. Mekanları cennet olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan okul arkadaşının cenazesine katıldı

Erdoğan, konuşmasını ailelere baş sağlığı dileyerek tamamladı. Güdük'ün cenazesi yarın Kırşehir'de toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan okul arkadaşının cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan okul arkadaşının cenazesine katıldı

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