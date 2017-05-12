taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.996
USD
3,5693
EURO
3,9016
ALTIN
140,90
PETR
50,8700

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşmek üzere Çin'in başkentine geldi.

12.05.2017 - 22:33
  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CAN" özel uçağı ile Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Ali Murat Ersoy, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Çin Halk Cumhuriyeti'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti

TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti

138
Kılıçdaroğlu'na hakaret eden heykeltıraşa para cezası

Kılıçdaroğlu'na hakaret eden heykeltıraşa para cezası

114
Hastanede karışan bebekler hakkında karar verildi

Hastanede karışan bebekler hakkında karar verildi

137
Trump-Lavrov görüşmesinde tepki çeken fotoğraf

Trump-Lavrov görüşmesinde tepki çeken fotoğraf

22
Cumhurbaşkanı'nın Çin ve ABD ziyareti öncesi açıklamaları

Cumhurbaşkanı'nın Çin ve ABD ziyareti öncesi açıklamaları

213
Fatih Portakal deniz kızı dövmesi yaptırdı

Fatih Portakal deniz kızı dövmesi yaptırdı

183
Cumhuriyet İnternet Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

Cumhuriyet İnternet Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

175
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM