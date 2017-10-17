taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.502
USD
3,6599
EURO
4,3063
ALTIN
151,70
PETR
58,0100

Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Duda ortak açıklama yaptı. Erdoğan AB'ye seslendi: Ne siz bizi meşgul edin ne de biz sizi.

17.10.2017 - 14:40
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"ALMAYACAKSANIZ SÖYLEYİN"

Toplantıda AB'ye seslenen Erdoğan, "Biz AB'ye açık söylüyoruz, almayacaksanız açıklayın. Ne siz bizi meşgul edin ne de biz sizi. 'Minderden kaçan biz olmayacağız' diyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya'da

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

TİCARET HACMİNİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMALIYIZ

Değerli dostum Duda'ya çok çok teşekkür ediyorum. yaptığımız görüşmelerde Türkiye ile polonya arasındaki ikili ilişkileri ele alma fırsatı bulduk. Siyasi, Askeri, Ekonomik, ticari, kültürel alanda neler yaptık neler yapıyoruz neler yapabiliriz diye görüşme fırsatı bulduk.

Türkiye olarak özellikle Polonya'nın 2018 - 2019 BMGK geçici üyeliğini bu konuda zaten hayırlı olmasını temenni ediyorum. Desteğimiz tamdır bunun özellikle bilinmesini istiyorum. Polonya ile ticaret hacmimizi önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10 milyar dolara çıkarmalıyız.

"TÜRKİYE HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın açıklamaları şöyle:

Polonya milletinin hep hatırladığı ikinci jest ise Polonya Büyükelçiliği'nin anahtarı her zaman padişahın kasasında bulunurdu ve bina hiçbir zaman yıkılmadı saldırıya uğramadı. Buraya büyükelçi atandı ve bu büyükelçi padişahtan anahtarı almıştır. Polonya 3 ülke arasında bölündü parçalandı Türkiye hiçbir zaman bunu kabul etmedi ve her zaman dost olarak kaldı bizim için.

"AB İÇİN TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR PARTNER"

Türkiye uzun süredir AB müzakerelerine katılıyor. Bu çabaların karşılığı da Türkiye tarafından üyelik bekleniyor. Türkiye çok önemli bir partnerdir AB için. Hiç kimseye bunu açıklamak zorunda değilim.

İlginizi Çekebilir
Şırnak'ta kömür ocağında göçük
Enkaz altında kalan işçiler var.
Kılıçdaroğlu'na göre CHP'li belediyelerde suç oranı düşük
Kemal Kılıçdaroğlu, "Suç oranının en düşük olduğu belediyeler, CHP'li belediyelerdir. Bunu ispat da ediyoruz" dedi.
Irak haritası bir günde değişti
Talabani ve Haşdi Şabi anlaşmasıyla olduğu iddia edilse de Irak'ta harita 'gerektiği gibi' şekillendi. Barzani yalnız kaldı.
Emniyet Bakan Kaya hakkındaki iddiaları yalanladı
İsmail Küçükkaya, Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ByLock kullanımı nedeniyle eşinden boşandığını iddia etti. Emniyet yalanladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli'den Davutoğlu'na: Hangi yüzle konuşuyorsun

Devlet Bahçeli'den Davutoğlu'na: Hangi yüzle konuşuyorsun

164
Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu

107
Nedim Şener ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

Nedim Şener ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

55
Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

19
Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin Barzani tavrını eleştirdi

Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin Barzani tavrını eleştirdi

466
Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

75
Irak Ordusu'ndan il meclisinde bayrak değişimi

Irak Ordusu'ndan il meclisinde bayrak değişimi

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM