Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"ALMAYACAKSANIZ SÖYLEYİN"

Toplantıda AB'ye seslenen Erdoğan, "Biz AB'ye açık söylüyoruz, almayacaksanız açıklayın. Ne siz bizi meşgul edin ne de biz sizi. 'Minderden kaçan biz olmayacağız' diyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

TİCARET HACMİNİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMALIYIZ

Değerli dostum Duda'ya çok çok teşekkür ediyorum. yaptığımız görüşmelerde Türkiye ile polonya arasındaki ikili ilişkileri ele alma fırsatı bulduk. Siyasi, Askeri, Ekonomik, ticari, kültürel alanda neler yaptık neler yapıyoruz neler yapabiliriz diye görüşme fırsatı bulduk.

Türkiye olarak özellikle Polonya'nın 2018 - 2019 BMGK geçici üyeliğini bu konuda zaten hayırlı olmasını temenni ediyorum. Desteğimiz tamdır bunun özellikle bilinmesini istiyorum. Polonya ile ticaret hacmimizi önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10 milyar dolara çıkarmalıyız.

"TÜRKİYE HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın açıklamaları şöyle:

Polonya milletinin hep hatırladığı ikinci jest ise Polonya Büyükelçiliği'nin anahtarı her zaman padişahın kasasında bulunurdu ve bina hiçbir zaman yıkılmadı saldırıya uğramadı. Buraya büyükelçi atandı ve bu büyükelçi padişahtan anahtarı almıştır. Polonya 3 ülke arasında bölündü parçalandı Türkiye hiçbir zaman bunu kabul etmedi ve her zaman dost olarak kaldı bizim için.

"AB İÇİN TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR PARTNER"

Türkiye uzun süredir AB müzakerelerine katılıyor. Bu çabaların karşılığı da Türkiye tarafından üyelik bekleniyor. Türkiye çok önemli bir partnerdir AB için. Hiç kimseye bunu açıklamak zorunda değilim.

