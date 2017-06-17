Cumhurbaşkanı Erdoğan Portekiz kanalına konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz RTP kanalına verdiği mülakatta Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler ve gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte Erdoğan'ın RTP'nin sorularına verdiği yanıtlardan önemli satırbaşları;

ABD'NİN PYD'YE SİLAH DESTEĞİ

Geçen ayki ABD ziyaretimde Başkan Donald Trump'a yaptığım uyarılara rağmen ABD Rakka operasyonunu PYD/ PKK ile gerçekleştirmekte ısrar etti. Şu anda ben Amerika'nın PYD'ye ve YPG'ye yaklaşım tarzını hiç şık bulmuyorum. Çok yanlış bir yaklaşım tarzı. Kaldı ki, Amerika'nın askerleri, subayları bu terör örgütüyle beraber hareket ediyorlar.

Amerika bunlara çok ciddi miktarda ne yazık ki silah vermiştir. Bunların içinde ağır silahlar vardır, hafif silahlar vardır, miktarı çok çok fazla.

Anlıyorum ki, bunlarla el ele, kol kola olduklarına göre demek ki terör örgütü olarak kabul etmiyorlar ve şu anda terörist örgütle işbirliği halinde Rakka'ya giriyorlar. Biz kendisine diyoruz ki, "gelin bunu beraber yapalım. Bir terör örgütüyle bunu niye yapıyorsunuz? Amerika gibi güçlü bir devlete bir terör örgütüyle beraber hareket etmek yakışır mı?

Bunu kendilerine söyledik ve bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ama baktık ki ısrarlılar, bize düşen de hayırlı olsun dedik, o kadar.

"İNSANA SORMAZLAR MI SİZ ORAYA NİYE GİRİYORSUNUZ"

ABD Halep'in PYD/PKK kontrolündeki Kobani (Ayn el-Arab) ilçesinde inşa etti. Bu havaalanıyla oraya yarın uçaklarını da indiriyor olacak. Onunla da oraya yerleşecek. İnsana sormazlar mı, siz bunları niye yapıyorsunuz, niye buralara giriyorsunuz? Şimdi FETÖ'yü biz Amerika'dan istiyoruz, Amerika vermiyor. Niye vermiyor? Bakın terörist başına Amerika'da, 400 dönümlük bir arazi ona tahsis edilmiş veya satılmış. Bu gerçekler ortada.

RAKKA OPERASYONU

Biz şunu söyledik. Eğer ülkemize en ufak bir taciz olacak olursa biz kimseyle bunu danışmayız, konuşmayız, gereğini de yaparız.

Batı'daki İslami terör söylemiyle ilgili) Ne demek İslami terör? Anlamı itibariyle barış olan İslam'a terörü nasıl yakıştırırsınız? Biz Hristiyani terör diyor muyuz? Demiyoruz. Semavi dinlerin hiçbirine böyle bir şeyi biz bugüne kadar yakıştırmadık. Sevgili Peygamberimizin ortaya koyduğu ilke şudur: Bir insanı öldüren, tüm insanlığı öldürmüş gibidir.

"KATAR'A ABLUKA CİDDİ BİR KUMPAS"

(Katar'a ablukayla ilgili): Şu anda Katar'a yapılan uygulamanın doğru olmadığını görüyorum. Katar'a yapılan bir başka ülkeye olduğu zaman biz orada da hep o ülkelerin yanında hep yer aldık. Yani bir taraftan gıda ambargosuydu, bir taraftan başka türlü ambargolardı vesaire... Hiçbirini kabul etmedik.

Burada aslında çok ciddi bir kumpas görüyorum ve bu şık değil. Biz istiyoruz ki bayrama kadar diyalog yoluyla çözülsün ve Suudi Arabistan burada büyüklüğünü ortaya koysun. Biz bölgede çatışma çıkmasını asla istemeyiz. Körfez'in bütününe yönelik bir barışın güvenilirliğini sağlamaya yönelik adımlar atıyoruz.

"AB, BİZE VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI"

Türkiye 54 yıl geçmesine karşın hala AB kapısında bekletiliyor.. Avrupa Birliği Müktesebatını yerine getirme bakımından Türkiye kadar aslında başarılı olan bu yeni alınan ülkeler içerisinde ülke yok. Diyoruz ki, açın fasılları, çalışalım, nerede eksiğimiz varsa söyleyin, süratle yerine getirelim.

AB geri kabul anlaşması ve vize meselesi konusunda Türkiye'ye verdiği sözleri tutmamıştır. Latin Amerika ülkelerine, Schengen verme noktasında imkân veren Avrupa, Türkiye gibi müzakere sürecinde olan ülkeye vermiyor, anlamakta zorlanıyoruz.