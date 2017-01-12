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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı.

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asd

Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla ilgili meseleleri konuşan iki lider, soruna siyasi çözüm bulma çerçevesinde Astana süreci hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

İKİ LİDER KARARLILIKLARINI VURGULADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin’in, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladıkları görüşmede, Mart ayında Rusya’da yapılması planlanan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına da değindikleri kaydedildi.

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