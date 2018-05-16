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Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yapacak

İlk sahurunu uçakta yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videoda temennilerde bulundu.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 02:08..
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Londra'dan yurda dönmekte olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı mesajında birlik ve beraberlik diledi. Twitter'dan video paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahurunu uçakta yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uçakta sahur VİDEO

ERDOĞAN'DAN RAMAZAN MESAJI

Cumhurbaşkanı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk milletine ve İslam aleminin, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Birlik ve beraberlik mesajı da veren Erdoğan, "Cenab-ı Allah'tan, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum." şeklinde konuştu.

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