Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

"Bu toprakları bize vatan yapan aziz milletim, 1071 Malazgirt zaferinden beri bu topraklar bize vatan oldu, bizi biz yaptı.

Bizim devletimiz Söğüt'te yörük çadırlarında kuruldu, Osmangazi'nin rüyası hakikat oldu.

Devletimiz adalet sevdasıyla büyüdü, Bursa ve Edirne'de zamana kök saldı.

SULTAN FATİH, ABDÜLHAMİD...

İstanbul'da yeni bir çağın kapısını açan müjdelenmiş ordu, bizim ordumuzdur. Sultan Fatih bizim ceddimizdi. Süleymaniye'nin kubbelerinde bizim tekbirlerimiz yankılandı.

Kanla alınan toprak parayla satılmaz diyen Abdülhamid bizdik.

Çanakkale'de yedi düvele meydan okuyan, canını veren ama düşmana geçit vermeyen bizdik.





"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SİZE ÖLMEYİ EMREDİYORUM DEDİĞİNDE..."

Sırtladığı top mermisiyle kahramanlık destanı yazan Seyit Onbaşı bizdik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Size ölmeyi emrediyorum" dediğinde bir ok gibi siperlerinden fırlayan aslanlar bizdik.

Kut-ül Amare'de ümmetin zafere inanmış iradesi de bizdik.

MARAŞ'TA SÜTÇÜ İMAM, ERZURUM'DA NENE HATUN

Maraş'ta Sütçü İmam, İzmir'de Hasan Tahsin, Erzurum'da Nene Hatun, Antep'te Şahin Bey bizdik.

Bu yurdun namusunu işgalcilere çiğnetmeyen bizdik.

Toprağı sıksan şühedamızın fışkırdığı, destanımızın yazıldığı, türkümüzün okunduğu Türkiyemizi aziz bildik.1920'de Meclis'imizi açarken, dua dua yakaran bizim ellerimiz, bizim kalbimizdi.1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, devletimizin yönetim şeklini Cumhuriyet olarak ilan eden bizim irademizdi.

TÜRKİYE'Yİ ŞAHLANDIRDIK

27 Mayıs darbesi bize yapıldı, dar ağacına çekilen de bizim irademizdi.12 Eylül darbesi bizi hedef aldı, 28 Şubat'ta milletin inancını boğmaya çalıştılar.Her darbede hapse düşen, zulüm gören, acı çeken biz olduk.

Varlığımıza, birliğimize, refahımıza, huzurumuza kast ettiler, yılmadık, yıkılmadık, mücadeleden bir adım geri durmadık.Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırdık. Biz durmadık, onlar da durmadı.

IMF'YE BORCU SIFIRLADIK

Göreve geldiğimizde IMF'ye borcumuz, 23,5 milyar dolardı.

Merkez Bankası döviz rezervi 27,5 milyar dolardı.2013'te IMF'ye olan bu borcu sıfırladık.

Şu anda IMF'ye borcumuz yok, bitti. Merkez Bankamızın döviz rezervi şu anda 114 milyar dolar.

17-25 Aralık'ta devletimize sızmış ihanet çetesi aracılığıyla irademizi teslim almaya kalktılar. Ne yaptılarsa teslim olmadık, milletin emanetini çiğnetmedik.

Her zaman Hakk'ın gücüne inandık, milletimizin teveccühüne inandık, hainlerin planlarını başlarına çaldık.





TOPYEKÜN SALDIRIYA GEÇTİLER

Cumhurbaşkanı seçilmemizin hemen ardından emperyalistlerin beslemesi olan terör örgütlerinin düğmesine basıldı.

Ömürlerinin bağırlarında kalleşçe şehit edilen Yasin'ler bizdik.

Yetmedi FETÖ'yle DEAŞ'la PKK'yla topyekün saldırıya geçtiler.

Hamdolsun yine muvaffak olamadılar.





TAKVİMLERİN 15 TEMMUZ'U GÖSTERDİĞİ GECE...

Takvimlerin 15 Temmuz'u gösterdiği gece toplarla, tanklarla, savaş uçaklarıyla üzerimize geldiler. Devletimin silahlarıyla milletimizin canına kast ettiler.

SİZ O GECE ÖLÜMÜ ÖLDÜRDÜNÜZ

Bu ülkenin gördüğü en büyük ihaneti, yakın tarihin kaydettiği en kahraman direnişle milletimizle birlikte yenilgiye uğradık.

Biz 15 Temmuz gecesi, çıplak elleriyle tankları durduranlarız. Sizleri tebrik ediyorum, siz o gece ölümü öldürdünüz. Biz 15 asırdır Okçular Tepesi'ni bekleyenleriz.

Biz gölgesini üzerimizden hiç eksik etmeyecek o alsancağın bekçileriyiz. Biz bu toprakları kanlarıyla yoğurarak vatan kılanlarız. Biz Çanakkale ruhunu yeniden canlandırıp vatanı kurtaranlarız.

MENDERES'E, ÖZAL'A ERBAKAN HOCAMIZA...

Daha önce merhum Menderes'e, merhum Özal'a, merhum Erbakan Hocamıza, merhum Türkeş'e, merhum Yazıcıoğlu'na, diğer milli ve yerli siyaset insanlarımıza verdiğiniz emaneti, şimdi biz muhafaza ediyoruz.

AK PARTİ'NİN HİKAYESİ TÜRKİYE'NİN HİKAYESİDİR

AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurdu, siz yoğurdunuz, rotasını milletimiz çizdi. AK Parti'nin hikayesi Türkiye'nin hikayesidir.

Milli olmak, faize giden parayı yatırımlar ve sosyal yardımlar yoluyla millete aktarmak demektir. Yerli olmak Türkiye'yi 5 cente muhtaç halde IMF kapısında bekletmemek, savunma sanayinde dışa bağımlı olmamak demektir.

COĞRAFYAMIZDA KİRLİ OYUNLAR KURMAK...

Geride bıraktığımız 16 yıllık diriliş döneminde büyük dirençlerle karşılaşsak da, bir zamanlar hayal edilmesi imkansız olanı hep birlikte başardık.

Artık coğrafyamızda Türkiye'nin güçlü iradesine rağmen kirli oyunlar kurmak, sınırlar tanzim etmek, oldubittiler yapmak mümkün değildir.

Dün olduğu gibi bugün de demokrasiden, özgürlükten, hakların serbestçe kullanılmasından yanayız, yarın da öyle olacağız. Ancak biz aynı zamanda güçlü olmaktan, bağımsız olmaktan da yanayız.

AB'YE TAM ÜYELİK

Son zamanlarda muhataplarımızda aynı kararlılığı ve isteği görmesek de Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden asla vazgeçmedik.



24 HAZİRAN'DA ŞAHLANIŞA TALİBİZ

Tıpkı Kasım 2002'de, Temmuz 2007'de, Haziran 2011'de, Ağustos 2014'te, Kasım 2015'te, 16 Nisan 2017'de olduğu gibi 24 Haziran'da da biz bu şahlanışa talibiz.

İçinde bulunduğumuz dünyada Türkiye, bölgesinin en önemli gücü haline geliyor. Yeni dönemde Türkiye küresel bir güç, öncü bir ülke olacak.

Demokratik siyasetin kurumsallaştığı bu yeni sistemde, istikrar kalıcı hale gelecek. Hızlı karar, gecikmeyen icraat ve etkili yönetimle, ekonomik büyüme ivme kazanacak.



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