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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçmeni sandığa taşımalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi toplantısına uçaktan bağlandı.

Haber Merkezi | 13.05.2018 - 15:39..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'ya inişinin ardından uçaktan bağlandığı ve Belçika'da gerçekleştirilen Ak Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi toplantısında, “Sandıklara çok iyi hâkim olmamız lazım” dedi.

Belçika'nın Anvers kentinde gerçekleştirilen telefon bağlantısında Erdoğan şöyle konuştu:

"41 GÜN KALDI"

“Değerli arkadaşlar şu anda Londra’da katılacağımız bir toplantı nedeniyle bulunuyorum. Şu anda sizler toplantı halindesiniz ve uçakta sizlere hitap edebilme fırsatını buldum. Öncelike bu toplantınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanları olarak sizler Avrupa’dasınız. Şu anda 24 Haziran seçimlerine 41 gün kaldı. Tabi ki Avrupa’da oy kullanma vesaire çok daha farklı günlerde başlayacak fakat bütün bunlarla beraber malum bir final toplantımızı da vakit olursa 20 Mayıs’ta Bosna-Hersek’te büyükçe bir kapalı spor salonunda yapacağız. Sizlerle aynı zamanda bu kapalı spor salonunda bir arada olacağız.

"SEÇMENİ SANDIKLARA TAŞIMADA ÇOK BAŞARILI OLMAMIZ LAZIM"

Orada 24 Haziran’ın ön heyecanını, ön hazırlıklarını sizlerle beraber paylaşacağım fakat bu kalan 41 günü çok çok iyi değerlendirmemiz lazım. Öncelikle tüm seçmen kardeşlerimiz sandıklara taşımada çok başarılı olmamaız lazım. Sizler bu zamana kadar bunu başarılı bir şekilde sürdürdünüz. Bundan sonra da aynı başarıya ulaşacağımıza ve aynı gayreti göstereceğinize inanıyorum.

24 HAZİRAN BİR KIRILMA NOKTASIDIR"

24 Haziran seçimleri malum bir kırılma noktasıdır ve eğer bugün Batı bundan çok çok rahatsız oluyorsa bunun, Türkiye’nin güçlenmesinden endişe ettiklerinden olduğunu bilmeniz gerekir. Bütün gücümüzle gerek ana kademe, gerek kadın ve gençlik kolları olarak çok ciddi bir çalışma yapıp sandıklara çok iyi hâkim olmamız lazım.

Sizleri en samimi duygularla selamlıyorum ve toplantınızın bereketli geçmesini diliyorum. Sağolun varolun.”

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