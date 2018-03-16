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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit cenazesine katıldı

Erzurum'da Afrin şehidi Temen Muhammed Kır'ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

AA | 16.03.2018 - 13:50..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Teğmen Muhammed Kır, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin dualarla uğurlandığı cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Burada bir konuşam yapan Cumhurbaşkanı, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin işaretini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit cenazesine katıldı VİDEO

"RABBİM AFRİN'İN FETHİNİ YAKIN KILSIN"

Erdoğan, ""Şu anda terör mücadelesinde olsun, özellikle de Afrin savaşında, 'Rabbim bizlere fethini yakın kılsın' diyorum. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit cenazesine katıldı

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