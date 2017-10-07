Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a gidecek

Recep Tayyip Erdoğan, Sirbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç'in davetlisi olarak 9 -11 Ekim'de bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

UKRAYNA'DAN SIRBİSTAN'A GEÇECEK

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna ziyaretini müteakip Sırbistan'a geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacağı bildirildi. Erdoğan'ın Sırbistan Meclis Başkanı ile de biraraya geleceği belirtildi.

Ziyaret vesilesiyle ayrıca Türkiye-Sırbistan İş Forumu gerçekleştirileceği ifade edildi.

YENİ PAZAR-SANCAK'I DA ZİYARET EDECEK

Söz konusu ziyaret kapsamında çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, programı çerçevesinde Yeni Pazar-Sancak'ı da ziyaret edeceği aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, Sırbistan ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye büyük önem atfettiği, ziyaretin ikili ilişkilerin tüm bölgenin yararına olacak biçimde pekiştirilmesi yolunda önemli bir gelişme teşkil edeceği belirtildi.











