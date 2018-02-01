Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA Gençlik Buluşması'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sevgili gençler TÜGVA'nın kıymetli mensupları, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Bu çevrede 29 şehidimiz var, 36 gazimiz var. Bugün de Afrin'den hamdolsun, teröristlerden 800 tanenin işi bitti, ila cehenneme zümera. Akşama kadar bu sayı daha da artacak. Bizim de 20 civarında, 25 kadar şehidimiz var. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Gençlerimizin eğitim öğretimden iş hayatına, spordan aileye kadar tüm meseleleri ile yakından ilgilenmek üzere kurulan vakfımıza çalışmalarında Rabbim'den muvaffakiyet diliyorum. Burada bir kitap kafe denmiş ama ben kıraathane diyelim diyorum. Kafe bizim değil. Kıraathanesi ile yürüttüğü projelerle, yayınları ile her geçen gün daha da büyüyen TÜGVA çatısı altındaki tüm kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum.

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