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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 02.00'de Afrika turunun son durağı Tunus'a geldi.

AA | 27.12.2017 - 06:16..
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Erdoğan'ı, Kartaca Uluslararası Havalimanı'nda Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Lazhar Karouichebbi, Tunus şehri Valisi Chedly Bouallegue, Belediye Başkanı Saief-Allah Lasram, Devlet Protokol Müdürü Mondher Mami ile Tunus'un Ankara Büyükelçisi Fayçal Ben Mustapha, Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve büyükelçilik personeli karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta

EKİBİYLE BİRLİKTE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Tunus'a geldi.

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