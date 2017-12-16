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Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin ağaç katliamını unutmadı

Yalova'da CHP'li belediye tarafından 180 ağacın katledildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı, gerekli dersin 2019 yılında verileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 16.12.2017 - 16:07..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin ağaç katliamını unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Partisi'nin Yalova 6. İl Kongresi öncesi Yalova'da gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

"BUNLARA DERSLERİNİ 2019'DA VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'daki ağaç katliamına değinerek CHP'lileri eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 ay sonra yerel seçimler var. Hedef önce Yalova'yı gerçek sahiplerine emanet etmek. Böyle asırlık ağaçları kesenlerle bir yere gidilmez. Bunlarda çevrecilik diye bir şey yok, yeşile saygı diye bir şey yok. 2019 Mart ayında bunlara derslerini vereceğiz." diye konuştu.

Erdoğan: Bunlara derslerini 2019'da vereceğiz VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"80 MİLYON TEK ÇATI ALTINDA"

"Yalan yanlış her şeyi söyleyenler var. Biz Rabia'yı unutmayacağız. Bu çok önemli Rabia'da ne var? Tek Millet. 80 Milyon tek çatı altında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin ağaç katliamını unutmadı

"MİLLETİN HUZURUNU BOZAMAYACAKLAR"

Bu milletin huzurunu kaçıramadılar. Kaçacaklar ve biz kovalamaya devam edeceğiz. Milletin huzurunu kimse bozamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin ağaç katliamını unutmadı

"BU YOLDAN DÖNÜN"

Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet olan bu yapı (FETÖ) ve bu yapının içerisinde yer alan vatandaşlarıma, kardeşlerime sesleniyorum; hala bu yoldan dönmeyecek misiniz? Bak şunu açık söylüyorum, acırsanız acınacak hale gelirsiniz. Şu anda içeride binlerce kişi var. Kusura bakmasınlar, bazıları önümüzü kesiyorlar, 'haksızlık oldu, şu oldu, bu oldu.' Bakın o da olmuş olabilir, doğrudur ama biz üzerine üzerine gidiyoruz, varsa haksızlık onları da tekrar yargı zaten tahliye ediyor. Ama şunu söyleyeyim, biz bu alçakları, bu kahpeleri 15 Temmuz gecesi bunların üzerine üzerine gitmeseydik, şu anda bu kardeşiniz huzurunuzda olmayacaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin ağaç katliamını unutmadı


Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin ağaç katliamını unutmadı

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