Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı.

"DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI OLACAK"

Kendisine Yassıada'da yapılan çalışmaların sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın öncesi ve sonrasını canlı yayında gösterdi ve şu değerlendirmelerde bulundu:

''Demokrasi ve Özgürlükler Adası olacak, gerçekten çocukluğum ile özellikle Adnan Menderes'in idama gidişi esnasındaki resmi unutmam mümkün değil. Yassıada'nın üzerine çok şeyler yazıldı. Hızla devam ediyor. Devam ediyor kısa sürede bunlar bitiyor. Fazla sürmeyeceğini tahmin ediyorum. 2019'un başlarında bunu bitiririz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'yı anlattı VİDEO

Yassıada'nın öncesi ve sonrası VİDEO