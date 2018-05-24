Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınındaki 'Cumhurbaşkanı Özel' programında Pelin Çift ve Fatih Er'in sorularını yanıtladı.

Erdoğan, CHP'deki liste gerginliğine değinerek şunları söyledi:

"CHP'NİN DERDİNDEN BİZE NE?"

"Elalemin derdi bizi mi gerdi? Biz kendi işimize bakalım. Biraraya gelemeyenler bu fakirin sayesinde biraraya geliyorlarsa ne güzel. Şimdi buyurun bizde meydandayız diğerleri de. Arada sırada nuktelerimiz olabilir ama bunlarla uğraşmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'deki liste gerginliği soruldu VİDEO



"BİZİM DERDİMİZ YATIRIM"

"Biz ne yapacağız, bundan sonra ne yapacağız, yatırımların bunların derdinde olacağız. Yüksek hızlı treni sorun bilmezler. Binmemiştir. Binmiş olsa belki. Yüksek Hızlı trenle yolculuklar başladı. Yeni yeni illeri birbirine bağlıyoruz. Şehir hastaneleri. Bundan güzel adımlar olabilir mi?"