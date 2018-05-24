taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.892
USD
4,5536
EURO
5,3338
ALTIN
189,51
PETR
79,6900

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'deki liste gerginliği soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan liste gerginliğini yorumladı.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 01:13..
  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınındaki 'Cumhurbaşkanı Özel' programında Pelin Çift ve Fatih Er'in sorularını yanıtladı.

Erdoğan, CHP'deki liste gerginliğine değinerek şunları söyledi:

"CHP'NİN DERDİNDEN BİZE NE?"

"Elalemin derdi bizi mi gerdi? Biz kendi işimize bakalım. Biraraya gelemeyenler bu fakirin sayesinde biraraya geliyorlarsa ne güzel. Şimdi buyurun bizde meydandayız diğerleri de. Arada sırada nuktelerimiz olabilir ama bunlarla uğraşmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'deki liste gerginliği soruldu VİDEO

"BİZİM DERDİMİZ YATIRIM"

"Biz ne yapacağız, bundan sonra ne yapacağız, yatırımların bunların derdinde olacağız. Yüksek hızlı treni sorun bilmezler. Binmemiştir. Binmiş olsa belki. Yüksek Hızlı trenle yolculuklar başladı. Yeni yeni illeri birbirine bağlıyoruz. Şehir hastaneleri. Bundan güzel adımlar olabilir mi?"

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karamollaoğlu, Atatürk için 'Putlaştırmaya karşıyım' dedi

Karamollaoğlu, Atatürk için 'Putlaştırmaya karşıyım' dedi

161
Erdoğan: Atatürk Havalimanı dev bir millet bahçesi olacak

Erdoğan: Atatürk Havalimanı dev bir millet bahçesi olacak

145
Erdoğan, seçim maratonuna Erzurum'dan başlıyor

Erdoğan, seçim maratonuna Erzurum'dan başlıyor

77
ABD'den S-400 itirafı: Uçaklarımızı ilk günden vurur

ABD'den S-400 itirafı: Uçaklarımızı ilk günden vurur

45
İspanyol rapçi Valtonyc Belçika'ya kaçtı

İspanyol rapçi Valtonyc Belçika'ya kaçtı

6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'deki liste gerginliği soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'deki liste gerginliği soruldu

11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında açıklamalar

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM