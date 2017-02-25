RİZE'DEN KASIMPAŞA'YA..

Rize’den Kasımpaşa’ya eski dostları, öğretmenleri ve değer verdiği büyükleri bu sürpriz doğum günü videosunda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel doğum günü klibi VİDEO

ANILARI ANLATTILAR

Bugüne kadar kamera önüne çıkmamış fakat, Erdoğan ve yakın çevresi tarafından çok iyi tanınan bu isimler, belgeselde Cumhurbaşkanıyla olan anılarını anlattı.

2000'Lİ YILLARIN BAŞBAKANI

Recep Tayyip Erdoğan’ı 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi’ne teslim ettikten sonra Rize Çayeli’nde bir mitingde konuşan dönemin milletvekili adayı Kasım Kutlu da sürpriz doğum günü videosunda yer alan diğer bir isim oldu.

Kutlu, doğum günü videosunda o yılları anlatırken arşiv görüntülerinde de, Erdoğan’ı 2000’li yıllarda başbakan yapacaklarını söyledi.

KASIMPAŞA'DA ADİL BİR ŞEKİLDE BENZİN DAĞITTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlik yıllarından bu yana Kasımpaşa’dan arkadaşı olan Hasan Hilmi Öksüz’le yaşadığı benzin istasyonu hikayesi dikkat çekti.

Erdoğan’ın 1970’li yıllarda Kasımpaşa’dan arkadaşı olan Öksüz’ün anlattığı hikaye belgeselde şu şekilde yer alıyor: “O yıllar insanların en temel ihtiyaçlarını bile zar zor bulabildiği yıllar. 1977 yılında Kasımpaşa’da bir mekanda otururken hemen yanımızdaki benzin istasyonunda uzun kuyruklarda insanlar benzin sırasında bekliyorlardı. Benzin istasyonuna gelen bir tanker vatandaşlara benzin dağıtıyordu. Herkese 5 litre benzin verileceği söylenmesine rağmen bazı insanlara ya daha az ya da çok daha fazla benzin veriliyordu. Siz de bu haksızlığı görüp, “Bu haksızlığa mani olmamız gerekiyor” diyerek birlikte benzin istasyonuna indik. Bana kuyruktaki insanları kontrol etmemi söylemiştiniz. Sizde benzin pompasının başına geçerek akşama kadar bir tanker benzini vatandaşlara dağıtmıştınız. O tarihlerde Kasımpaşa’da kabadayılar çoktu. Siz böyle bir ortamda herkesin hakkını teslim etmiştiniz.”