Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçakta brifing

Erdoğan, Hindistan ziyaretinde kendisine eşlik eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile özel uçak "TUR"da toplantı gerçekleştirdi.

CEO'LARLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindastan'ın başkenti Yeni Delhi'ye geldikten sonra, ülkenin önde gelen CEO'larıyla bir araya geldi.