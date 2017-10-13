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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli silahlı koruma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi, Milli Piyade Tüfeği'ni kullanmaya başladı.

13.10.2017 - 14:42
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli silahlı koruma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Türk mühendislerince tasarlanan Milli Piyade Tüfeği'ne (MPT-76) geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli silahlı koruma

CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA BAŞKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Valiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada dile getirdiği yerli üretim silah kullanımı konusunda, Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli silahlı koruma

ERDOĞAN'IN EKİBİ TARAFINDAN KULLANILIYOR

Yerli imkanlarla üretilen MPT-76, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine kendi koruma ekibi tarafından da kullanılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli silahlı koruma

POLİSLER SİLAHIN PERFORMANSINDAN MEMNUN

Erdoğan'ın katıldığı tüm programlarda söz konusu tüfeklerle görev yapan koruma polislerinin, düzenli atış talimi yaptıkları silahın performansından memnun olduğu öğrenildi. İlk aşamada, Cumhurbaşkanlığı Karşı Atak Timi (CAT) tarafından MPT-76 kullanılmaya başlandı.

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