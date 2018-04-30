taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.681
USD
4,0433
EURO
4,8946
ALTIN
171,15
PETR
72,9800

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İHA | 30.04.2018 - 12:13..
  1. Haberler
  2. Gündem

FDF

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle mesaj yayınlayarak tebrikte bulundu.

"BU ANLAMLI GÜNÜ ARAÇSALLAŞTİRANLARDAN OLMAMAYA ÖZEN GÖSTERDİK"

"Emeklerinden ve alın terlerinden başka sermayeleri olmayan, ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Bizler, işçinin ücretini alın teri kurumadan verin diyen bir medeniyetin temsilcileri olarak 15 yılda emekçi kardeşlerimizin haklarını, hukuklarını gözetmeye sorunlarını devletimizin imkanları, ülkemizin kaynakları el verdiğince çözmeye gayret ettik. Çalışanların üretimden gelen güçlerini kullanmalarının, haklı taleplerini demokratik yollardan göstermelerinin, sorunlarını müzakere yoluyla halletmelerinin önünü açtık. Sahiden meselesi işçi hakkı olan, gerçekten emekçilerin özlük hakları için mücadele eden sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla şartsız, önyargısız masaya oturduk, konuştuk, uzlaştık. İşçileri, emekçileri 1 Mayıs gibi anlamlı bir günü araçsallaştıranlardan olmamaya daima özen gösterdik." ifadelerini kullandı.

EMEKÇİLERİN BÜYÜMESİ TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİDİR

"Bu ülkenin tüm işçileri bizim işçilerimizdir, resmi tatil ilan ettiğimiz 1 Mayıs bizim işçi bayramımızdır. İşçilerin, emekçilerin büyümesi Türkiye’nin büyümesidir. Bu düşünceyle istihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri, programı hayata geçirdik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

PROVOKASYONDAN UZAK BİR BAYRAM OLMASI TEMENNİSİ

"Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan katma değerden milletimizin her bir ferdinin yararlanması için her türlü çabayı gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek; işçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz. Tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün anlamına uygun şekilde, provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanmasını; çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
CHP'de aday adaylığı başvuruları başladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili aday adaylığı için başvuru sürecine girdi.
Bahçeli'ye 15 CHP'li vekilin dönüşü soruldu
Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'ye gönderdiği, planı tutmayınca geri dönmeleri için yeşil ışık yaktığı 15 vekil hakkında MHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Abidik gubidik işleri bırak." dedi.
Mehmet Şimşek faiz kararından memnun
Başbakan Yardımcısı Şimşek, faizlerde artışa giden Merkez Bankası'nın önemli bir adım attığını söyledi.
Yurt içinde 1 haftada 23 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hama’da rejim ve İran güçlerinin tugayına saldırı

Hama’da rejim ve İran güçlerinin tugayına saldırı

116
GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi

GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi

134
Bayrakçı: CHP yanlış adayla çıkarsa Erdoğan yüzde 62 alır

Bayrakçı: CHP yanlış adayla çıkarsa Erdoğan yüzde 62 alır

100
Devlet Bahçeli otomobil koleksiyonunu genişletti

Devlet Bahçeli otomobil koleksiyonunu genişletti

63
Yunanistan ile Amerika arasında F-16 anlaşması

Yunanistan ile Amerika arasında F-16 anlaşması

77
Prens Selman Filistinlilere hakaret etti

Prens Selman Filistinlilere hakaret etti

209
Financial Times Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi

Financial Times Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM