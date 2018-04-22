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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

İHA | 22.04.2018 - 14:43..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yayınladığı mesajında, tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98. kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla kutluyorum. 23 Nisan 1920, her yaştan ferdiyle vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletimizin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsalidir.

‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla Meclisin kurulması, tam bağımsızlık hususunda azim ve kararlılığımızın tüm dünyaya ilanı anlamına gelmiştir.

"İLK GÜNKÜ HEYECAN..."

İstiklal mücadelemizde eşsiz bir kahramanlık destanı yazan aziz milletimizin, iradesini hayata geçirme yolunda sergilediği azim, başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine de ilham kaynağı olmuştur.

Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulduğu günden bu yana geçen 98 yılda, vatandaşlarımızın huzur, refah ve barış içinde yaşaması, ülkemizin daha müreffeh hale gelmesi için ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir.

16 Nisan 2017 tarihinde milletimiz tarafından onaylanan anayasa değişikliğinin ardından, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerle, ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz. Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesini temin edecek bu adım, gelişme ve kalkınmamızın da hız kazanmasını sağlayacaktır.

"TÜM DÜNYA ÇOCUKLARININ BAYRAMINI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Yeni dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizle yakın işbirliği ve dayanışma içerisinde, istikbalimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum.

Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum.”

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