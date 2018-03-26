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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratlara ayar

Şikayetler almaya başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı, imza atmaktan çekinen bürokratların koltuk işgal etmemesi gerektiğini söyledi.

AA | 26.03.2018 - 07:14..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratlara ayar

Türkiye, 2023 hedefleri doğrultusunda birçok mega projeyi hizmete soktu, birçok proje de yapım aşamasında.

Mega projelerle ilgili çalışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bürokratlara kritik bir uyarı geldi.

"VERSİN İSTİFASINI"

Şikayetler almaya başladığını dile getiren Erdoğan; imza atmaktan çekinen, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan bürokratların istifasını istedi.

"BUNUN AFFI YOK, BİZİM İŞİMİZ VAR"

Trabzon'da AK Parti Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. İmza atmaktan imtina eden, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin. Bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var." ifadelerini kullandı.

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