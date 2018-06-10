taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4685
EURO
5,2665
ALTIN
186,87
PETR
76,4000

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Demirören ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Haziran günü vefat eden Erdoğan Demirören'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İHA | 10.06.2018 - 23:56..
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden ve bugün cenaze namazı sonrasında toprağa verilen Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

1 SAAT GÖRÜŞTÜLER

Demirören ailesinin Kanlıca’daki evine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Yıldırım Demirören ve aile üyeleri karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile üyeleriyle yaklaşık 1 saat süren sohbetinde taziye dileklerini iletti. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Yıldırım Demirören uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Demirören ailesine ziyaret

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM