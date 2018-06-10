Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Demirören ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden ve bugün cenaze namazı sonrasında toprağa verilen Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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Demirören ailesinin Kanlıca’daki evine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Yıldırım Demirören ve aile üyeleri karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile üyeleriyle yaklaşık 1 saat süren sohbetinde taziye dileklerini iletti. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Yıldırım Demirören uğurladı.