Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Demirören ailesine ziyaret

Bestler Dereler bölgesinde devam eden Şehit Jandarma Istihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak operasyonunda, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Gürcistan'da bozuk olduğu gerekçesi ile çöpe atılan yumurtalardan çıkan binlerce civciv şaşırttı.

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Karamollaoğlu Bursa'da konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Partimiz Meclis'te en güçlü parti olarak temsil edilecek" dedi.