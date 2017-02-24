Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Manisa'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam konusunda açıklamalarda bulundu. "İdam talebi parlamentoya gelecek. Parlamentodan geçtiği anda bana geldiği anda ben bunu onaylarım" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"GEREKİRSE İDAM İÇİN DE REFERANDUM YAPABİLİRİZ"

"Bir sıkıntı anayasa değişikliği gerekiyor. Ayın 16'sı bunun işareti olacak. Gerekirse bunun için de bir referandum yapabiliriz. Eğer parlamentodan bu çıkmıyorsa anayasa değişikliği için bir referandum talebini şimdiden hatırlatıyorum. İnşallah onun için de ne yaparız, yine millete gideriz"

Erdoğan: Gerekirse idam için de referandum yapabiliriz VİDEO