Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce hakkında suç duyurusu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 'partiyi kurmadan önce Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı Gülen'den icazet aldığı' yönünde bir iddiada bulunmuştu. Ayrıca Erdoğan'ın yanındaki kişiyi de açıklayacağını söylemişti.

"İSPAT ETMEZSEN NAMERTSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan o iddiaya cevap vererek Pensilvanya'ya gitmediğini, parti kurmak için kimseden izin almak zorunda olmadığını söyledi. Hatta İnce'ye "İspat etmezsen namertsin" dedi.

İNCE'YE TAZMİNAT DAVASI

İnce, ispat etmek yerine iddialarını sürdürünce Erdoğan'dan karşı hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin Pensilvanya iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu, İnce'ye tazminat davası açtı.