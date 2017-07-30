Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto FETÖ'cü uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün toplanan MKYK'da, teşkilatlar, partinin yurt dışı temsilcikleri ile partinin kuruluş yıldönümü etkinlikleri üzerinde duruldu.

BELDELERE ATAMA OLACAK

Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş kongreler hakkında bilgi verdi. Belde teşkilatları için kongreye gerek olmadığını belirten Ataş, bunların atama ile yapılacağını söyledi.

Ataş, daha sonra ilçe, ondan sonra da il kongrelerinin yapılacağı bilgisini verdi. Bu takvime göre il kongrelerinin tamamlanması ocak ya da şubat aylarını bulacak.

"BU DEĞİŞİMİ MİLLET İSTİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda , teşkilat kongreleri sırasında yorulan, ayak uyduramayan, başarısız olanlar ile yollarına ayıracaklarını belirterek, "Bu değişim ve dönüşümü millet istiyor bizden. Milletin bu isteğini yerine getirip gerekli değişiklikleri yapacağız. Ancak içlerinde başarılı olan teşkilatlarımız da var. Onlarla yola devam edeceğiz" diye konuştu.

"2019'A TAŞIYACAK KADROLAR OLUŞMALI"

Erdoğan, kadrolar oluşturulurken genel prensip ve ilkelere göre hareket hareket edilmesini gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan teşkilatlardaki yenilenme kriterlerini "Uyum ve denge ilkesine dikkat edinilmesi, geleceğe dönük olarak başarılı olması, 2019 seçimlerine de partiyi başarıya götürecek hedefe odaklanacak, bunu başaracak, kadrolar oluşturulması" şeklinde sıraladı.

"KRİPTO FETÖ'CÜLERE DİKKAT"

FETÖ uyarısı da yapan Erdoğan, "Teşkilat yönetimlerine getirilecek isimlerle ilgili çok titiz bir FETÖ incelemesi yapılsın. Kriptolara dikkat edilsin. Güvenlik soruşturmaları yapılaca. Hiçbir şekilde teşkilata sızmalarına izin verilmesin" uyarısında bulundu. MKYK üyeleri de kongreler yapılırken seçimlerde yerel ve bölgesel dengelere dikkat edilmesi gerektiğini belirttiler.