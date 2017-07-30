taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.700
USD
3,5285
EURO
4,1490
ALTIN
144,06
PETR
52,2000

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto FETÖ'cü uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında yönetim kadrosunu FETÖ sızması konusunda uyardı.

30.07.2017 - 02:48
  1. Haberler
  2. Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto FETÖ'cü uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün toplanan MKYK'da, teşkilatlar, partinin yurt dışı temsilcikleri ile partinin kuruluş yıldönümü etkinlikleri üzerinde duruldu.

BELDELERE ATAMA OLACAK

Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş kongreler hakkında bilgi verdi. Belde teşkilatları için kongreye gerek olmadığını belirten Ataş, bunların atama ile yapılacağını söyledi.

Ataş, daha sonra ilçe, ondan sonra da il kongrelerinin yapılacağı bilgisini verdi. Bu takvime göre il kongrelerinin tamamlanması ocak ya da şubat aylarını bulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto FETÖ'cü uyarısı

"BU DEĞİŞİMİ MİLLET İSTİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda , teşkilat kongreleri sırasında yorulan, ayak uyduramayan, başarısız olanlar ile yollarına ayıracaklarını belirterek, "Bu değişim ve dönüşümü millet istiyor bizden. Milletin bu isteğini yerine getirip gerekli değişiklikleri yapacağız. Ancak içlerinde başarılı olan teşkilatlarımız da var. Onlarla yola devam edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto FETÖ'cü uyarısı

"2019'A TAŞIYACAK KADROLAR OLUŞMALI"

Erdoğan, kadrolar oluşturulurken genel prensip ve ilkelere göre hareket hareket edilmesini gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan teşkilatlardaki yenilenme kriterlerini "Uyum ve denge ilkesine dikkat edinilmesi, geleceğe dönük olarak başarılı olması, 2019 seçimlerine de partiyi başarıya götürecek hedefe odaklanacak, bunu başaracak, kadrolar oluşturulması" şeklinde sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto FETÖ'cü uyarısı

"KRİPTO FETÖ'CÜLERE DİKKAT"

FETÖ uyarısı da yapan Erdoğan, "Teşkilat yönetimlerine getirilecek isimlerle ilgili çok titiz bir FETÖ incelemesi yapılsın. Kriptolara dikkat edilsin. Güvenlik soruşturmaları yapılaca. Hiçbir şekilde teşkilata sızmalarına izin verilmesin" uyarısında bulundu. MKYK üyeleri de kongreler yapılırken seçimlerde yerel ve bölgesel dengelere dikkat edilmesi gerektiğini belirttiler.

İlginizi Çekebilir
CHP'li Gürsel Erol'dan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e Kandil yanıtı
PKK terörüne karşı Meclis'te çıkışıyla övgü alan Tunceli Milletvekili Erol, kendisine ithamlarda bulunan Sırrı Süreyya Önder'e cevap verdi.
Meclis'te pankartlı protesto dönemi sona erdi
1 Ekim'de yeni döneme başlayacak Meclis'te huzur bozucu hareket sergileyen milletvekillerine yaptırım uygulanacak.
Merve Kavakçı Kuala Lumpur büyükelçisi oldu
Eski milletvekili Merve Kavakçı, yeni büyükelçiler kararnamesiyle Kuala Lumpur büyükelçisi oldu.
CHP'den TBMM'yi terk etmeme eylemi
CHP Grup Başkanvekili Özel ve milletvekilleri, İçtüzük değişiklik teklifinin görüşmeleri sonrası, Genel Kurul salonunda kalma kararı aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya'da kaza sonrası kavga ettiler: 8 yaralı

Konya'da kaza sonrası kavga ettiler: 8 yaralı

33
Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya'ya hızlı tren hattı müjdesi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya'ya hızlı tren hattı müjdesi

10
İstanbul'da 5 bin polisle Yeditepe Huzur uygulaması

İstanbul'da 5 bin polisle Yeditepe Huzur uygulaması

5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto FETÖ'cü uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto FETÖ'cü uyarısı

17
Kadıköy'de kadınlardan Kıyafetime Karışma yürüyüşü

Kadıköy'de kadınlardan Kıyafetime Karışma yürüyüşü

62
Denizli'de motosikletlilerden trafikte farkındalık eylemi

Denizli'de motosikletlilerden trafikte farkındalık eylemi

17
Bakan Şimşek: Türk-Alman ilişkileri stres testini geçecek

Bakan Şimşek: Türk-Alman ilişkileri stres testini geçecek

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM