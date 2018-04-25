Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören Kılıçdaroğlu panik yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesinin 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.
Anayasa Mahkemesinin 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni- FOTO GALERİ
ERDOĞAN'I ARSLAN KARŞILADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan tarafından karşılandı.
Salonda ilgiyle karşılanan Erdoğan'ın tokalaştığı isimler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.
ERDOĞAN'I GÖREN KILIÇDAROĞLU
Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile tokalaştığı anlarda Erdoğan'a bakan CHP Lideri'nin yüzündeki ifade objektiflere yansıdı.