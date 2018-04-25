Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören Kılıçdaroğlu panik yaptı

Eşi için 14 bin kilometrelik yolu aşan leylek

1 Amerikan şirketi Tekirdağ’da doğalgaz arayacak Amerikan enerji şirketi Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Co., Tekirdağ’da 2 milyon 700 bin lira değerinde iki sondaj kuyusu açarak doğalgaz arayacak.

2 Cem Yılmaz 4 ayda 17 kilo verdi Fazla kilolarına savaş açan Cem Yılmaz, 4 ayda 17 kilo vermeyi başardı.

3 Uzaydan düşen kozmonot: Vladimir Komarov Rusya ve Amerika, yeryüzü savaşları bir yana uzayda da bir rekabet içerisindeydi. Rus kozmonot Komarov, hava boşluğunda süren bu soğuk savaşın bedelini çok ağır ödedi.

4 Öğrencilerini kahkahalarla derse başlatan öğretmen Bingöl'de ilkokulda öğretmenlik yapan Yunus Çiftçi, okulda arta kalan zamanlarında kurduğu tiyatro grubuyla öğrencilerine keyifli anlar yaşattırıyor.

5 Roma'yı sahadan silen Salah'ın keyfi yerinde Liverpool-Roma maçında adeta şov yapan Mohamed Salah'ın karşılaşma sonrası keyfi yerindeydi.

6 Kalıcı makyaj uygulamasında eyeliner ve dipliner Kalıcı makyajda eyeliner ve dipliner uygulamalarını anlatan Saç, Cilt Bakımı ve Güzellik Uzmanı & Eğitmen Master Figen Aktosun, "Panda Treatment" uygulaması hakkında da bilgiler verdi.