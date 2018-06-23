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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avcılar konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Avcılar'da yaptığı konuşmasında; yarınki seçimlerin 2019 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin bir habercisi olacağını ifade etti.

Haber Merkezi | 23.06.2018 - 15:38..
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avcılar

Yarın yapılacak seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Avcılar'daki mitinginde konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar:

"BÜROKRATİK OLİGARŞİDEN KURTULMALIYIZ"

"Dünyada en gelişmiş ülkeler, Amerika, Rusya neyse Türkiye de artık oralara doğru tırmanacak. İlk 10'un içerisine gireceğiz

Ülkemizi bizler şimdi çok farklı bir şekilde sıçratacağız. Artık ülkemizi bürokratik oligarşiden kurtarıyoruz, kurtaracağız. Bunun için bir sistem değişikliği yapmamız lazım.

Fizik öğretmeni olmak başka bir şey, ülke yönetmek başka bir şey. Ülke yönetmek güçlü lider olmayı gerektirir.

"BATI TRAKYA'DAKİ KARDEŞLERİMİN DERDİ BENİM DE DERDİM"

İstanbul'da Olimpiyat Stadı'nın yanına 3 bin 300 yataklı şehir hastanesi yapıyoruz.

Yarın akşam çıkacak sonuç, Mart 2019'un işaret fişeğidir.

Batı Trakya, ne alemde? Batı Trakya'da bakıyorsunuz, Yunanistan yönetimi rahatsız. Niye rahatsız? Türkiye'nin kalkınmasından rahatsız. Biz oradaki vatandaşlarımızın hukukundan da sorumluyuz. Onun üzerinde de duruyoruz. Gittim, ziyaretimi yaptım, oradaki kardeşlerime gittim, gezdim, bir arada oldum. Niye? Onların da derdi benim derdimdir. İnşallah daha iyi olacak."

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