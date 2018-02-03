Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bitlis konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te partisin kongresinde gündemi değerlendirdi.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı bir şekilde terörle mücadeleye devam ettiği söyledi.

YPG'LİLER SÜRÜNGEN GİBİ KAÇIYOR

Türkiye'ye tehdit etmeye kalkan teröristlerin sürüngenler gibi kaçtığını ifade eden Erdoğan, operasyonların kararlı bir şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi.

"YİĞİTSEN AÇIKLA..."

Bu sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zata sesleniyorum. Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların Meclisteki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin." ifadelerini kullandı.

CHP'YE GÖRE YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL

Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı bir konuşmada YPG'nin terör örgütü olmadığını söylemişti.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de, YPG'nin terör örgütü olduğuna dair ellerinde bir istihbaratın olmadığını ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu: YPG terör örgütü değildir haberi