Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Deniz Baykal talimatı

Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bakımda bulunan Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın doktorunu aradı, Baykal'ın durumuna ilişkin bilgi aldı.
ÜNLÜ BEYİN CERRAHI ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ
Ardından Özel Kalemi Hasan Doğan'a talimat verdi. Hasan Doğan, Yeditepe Üniversitesi Başkanı Bedrettin Dalan'a ulaştı ve Yeditepe Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe'yi Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya götürdü.
Deniz Baykal'ı kontrol eden Türe, Baykal'ın durumunun stabil olduğunu ve beyin ölümünün gerçekleşmediğini açıkladı.