Erdoğan en çok Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl "çalışma" ve "resmi" ziyaret başta olmak üzere zirve etkinlikleri dolayısıyla çeşitli ülkelere giderek temaslarda bulundu.

Mevkidaşlarıyla bir araya gelen Erdoğan, diplomatik temasları kapsamında ise farklı konularda telefon görüşmeleri yaptı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21'i resmi, 7'si çalışma ziyareti, 6'sı zirve olmak üzere toplam 34 defa yurt dışına giderken, 11'i resmi ve 2'si de çalışma ziyareti olmak üzere 13 konuğu Türkiye'de ağırladı.

ERDOĞAN'IN HİMAYESİNDE 4 ZİRVE

Erdoğan'ın himayesinde Türkiye'de 4 zirve gerçekleştirilirken bu kapsamda başta devlet ve hükümet başkanı olmak üzere farklı düzeyde 51 kişi ağırlandı. Mayıs ayında "KEİ 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi"nde 3, temmuz ayında "22. Dünya Petrol Kongresi"nde 4, ekim ayında "D-8 Teşkilatı 9. Zirvesi"nde 4 devlet ve hükümet başkanını Türkiye'de ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın son zirvesini de aralık ayında yapılan ve tüm dünyada büyük ses getiren "İİT Olağanüstü İslam Zirvesi" ismiyle gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Olağanüstü İslam Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla başkan yardımcıları, meclis başkanları ve genel sekreter düzeyinde toplam 29 üst düzey ismi Türkiye'de ağırladı.

125 DEVLET BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Yoğun bir diplomasi trafiği sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 168'i yurt içi ve 125'i yurt dışı olmak üzere toplam 293 kez görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, 43'ü yurt içi, 82'si yurt dışı olmak üzere 125 devlet ve hükümet başkanıyla görüştü.

Öte yandan 16 meclis başkanı, 6 cumhurbaşkanı yardımcısı, 6 başbakan yardımcısı, 2 devlet başkanlığı konseyi üyesi, 34 bakan ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 genel sekreter, 1 eyalet başkanı, 3 eyalet başbakanı, 5 devlet ve hükümet eski başkanı, 1 eski bakan, 32 büyükelçi, 64 diğer bürokratla da bir araya geldi.

ERDOĞAN EN ÇOK PUTİN'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl yoğun bir telefon diplomasi trafiği ile toplam 194 görüşme gerçekleştirdi. Devlet ve hükümet başkanıyla 171 defa telefonda görüş teatisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, biri başbakan yardımcısı, biri devlet başkanlığı konsey üyesi, 6'sı genel sekreter, biri eyalet başkanı, 2'si eyalet başbakanı, 4'ü devlet ve hükümet eski başbakanı ve 8'i de diğer yetkililer olmak üzere telefonla görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl en çok Rusya Devlet Başkanı Viladmir Putin ile 14 kez telefonda konuşurken, 10 defa Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El-Sani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 9 defa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 8 defa Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 6 defa Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 5 defa ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere Başbakanı Theresa May ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

EN ÇOK NOT IRAK İÇİN HAZIRLANDI

Öte yandan Erdoğan tarafından milli gün, taziye, teşekkür, tebrik, davet ve özel olmak üzere toplam 684 defa mesaj, 215 defa mektup gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekibi tarafından diplomasi trafiği kapsamındaki görüşmelerinde kullanması için 789'u büyük not, 716'sı da dış politika gelişmeleri olmak üzere bin 507 not hazırlandı.

Geçen yıl en çok not hazırlanan ülke 175 kez ile Irak olurken, bunu 151 not ile Amerika, 91 not ile Almanya, 59 not ile Fransa, 57 not ile Suriye, 44 not ile Katar ve Avrupa Birliği, 33 not ile Rusya, 29 not ile Filistin ve 26 not ile Yunanistan izledi.