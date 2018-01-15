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Cumhurbaşkanı, gazinin hediyesini baş köşeye koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri'ni ağırlarken çekilen fotoğrafta; gazi askerin Silopili minik çocuğun elini ısıtırken çizilen resmini baş köşeye dikkat çekti.

DHA | 15.01.2018 - 19:07..
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Cumhurbaşkanı, gazinin hediyesini baş köşeye koydu

Türkiye, Binbaşı Necmettin Tetik'i PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında, Şırnak Silopi'de ailesiyle birlikte çatışma bölgesinden tahliye edilen küçük bir çocuğun elini nefesiyle ısıtırken tanıdı.

CUMHURBAŞKANI'NA KARA KALEM RESİM HEDİYE EDİLMİŞTİ

Binbaşı Tetik daha sonra Mardin Nusaybin'deki bir operasyonda yaralanarak bir gözünü kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gören Tetik'i Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la birlikte ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında Erdoğan'a, Tetik'in görevi sırasında bir çocuğun elini nefesiyle ısıtmaya çalışırken çekilen fotoğrafının kara kalem çizimi hediye edilmişti.

Cumhurbaşkanı, gazinin hediyesini baş köşeye koydu



RESİM BAŞ KÖŞEDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani'yle bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Ziyarete ilişkin fotoğraflar basınla paylaşıldı. Yemek fotoğrafında ise Erdoğan'a GATA'da hediye edilen kara kalem çiziminin baş köşede olması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Binbaşı Tetik'i ziyaret etti ARŞİV VİDEO



Cumhurbaşkanı, gazinin hediyesini baş köşeye koydu



Cumhurbaşkanı, gazinin hediyesini baş köşeye koydu



Cumhurbaşkanı, gazinin hediyesini baş köşeye koydu

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