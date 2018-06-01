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Cumhurbaşkanı, halk otobüsçüleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı'da halk otobüsü esnafıyla bir araya otobüs arkasına yazılan yazılardan başarıyla ilgili örnek verdi.

Haber Merkezi | 01.06.2018 - 21:52..
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erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yenikapı'da Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin İftar Programı'na katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRDİK"

"1994'ten itibaren ulaşım, çevre ve şehiriçi taşımacılık konusunda çok büyük dönüşüm yaptık. Bize oy versin vermesin hiçbir insanımızı dışlamadan projelerimizi hayata geçirdik dedi. 70 ilimizi birbirine bölünmüş yollar ile bağlayarak 83 olan tünel sayımızı 341 tünele ulaştırdık''

"BAŞARI KOŞTURANIN HAKKIDIR"

Erdoğan şöforlerin arka cam yazılarına değinnere ''başarı boş duranın değil koşturanın hakkıdır'' şeklindeki yazıya atıfta bulundu. ''Marmaray, Avrasya, Osmangazi böyle başarıldı'' dedi. Erdoğan ''Şoför arkadaşlarımız gibi 16 yıldır yoldan ve hedeften gözümüzü ayırmadık'' diye de konuştu.

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