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Cumhurbaşkanı için 101 pare top atışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için İzmir'de 101 pare top atışı yapıldı.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 18:42..
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Cumhurbaşkanı için 101 pare top atışı

24 Haziran'da tekrar seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yemin etti. Anıtkabir'e gitti. Ardından Külliye'deki Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne giderken kutlamalar devam etti.

Cumhurbaşkanı için 101 pare top atışı

İZMİR'DE TOP ATIŞI

Cumhurbaşkanı, Külliye'ye doğru atlı birlikler eşliğinde giderken İzmir Gündoğdu Meydanı'nda da 101 pare top atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı için 101 pare top atışı

Ege Ordu Komutanlığına bağlı topçu birlikleri tarafından Cumhuriyet Meydanı’na yerleştirilen top arabalarından 101 pare atış yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 1. Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ın göreve başlaması nedeniyle tören yapılacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giriş yaptığı sırada İzmir’de de denize doğru 101 pare top atışına başlandı.

Başkan Erdoğan için 101 pare top atışı VİDEO


101 PARE TOP ATIŞI NEDİR?

101 pare top atışı, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma bir gelenektir. Çok önemli kişilerin şerefine düzenlenen merasime Cumhuriyet döneminde de devam edilmiştir.

Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923’de Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı seçilmesi 101 pare top atışıyla ilan edilmiş, daha sonra seçilen tüm cumhurbaşkanları için aynı prosedür uygulanmıştır. Yapılan 101 pare top atışıyla aynı zamanda Türk ordusu, Başkomutanı’nı da selamlamış oldu.

Cumhurbaşkanı için 101 pare top atışı


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