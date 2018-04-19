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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping telefonda yaptıkları görüşmede, ikili ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

İHA | 19.04.2018 - 14:10..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Türkiye’de öngörülen yatırımlara değinen iki lider, Suriye’deki son gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulundu.

TERÖRLE ORTAK MÜCADELENİN ÖNEMİ VURGULANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimyasal silahların kullanımına Türkiye’nin öteden beri karşı olduğuna işaret ederek, önümüzdeki süreçte gerilimin tırmanmasına mahal verilmemesinin önemli olduğunu vurguladı. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirten iki liderin, terörle ortak mücadelenin önemine de değindikleri kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, görüşme vesilesiyle Çin Devlet Başkanı Şi’ye 13. Ulusal Halk Kongresi’nde tekrar devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini sözlü olarak da ilettiği öğrenildi.

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