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Cumhurbaşkanı, İlker Aycı'yla birlikte havalimanını gezdi

İstanbul Yeni Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından terminal binasını THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'yla birlikte denetledi.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 21:18..
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl hedeflerinde önemli taşlardan biri olan İstanbul Yeni Havalimanı'na inen ilk uçak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıtan TC-ANK uçağı oldu.

KONUŞMADAN SONRA TERMİNALİ GEZDİ

İnişten sonra bir konuşma yapan Erdoğan, ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın da içinde bulunduğu heyetle İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşası biten terminal binalarını gezdi.

Cumhurbaşkanı, İlker Aycı'yla birlikte havalimanını gezdi

Cumhurbaşkanı, İlker Aycı'yla birlikte havalimanını gezdi VİDEO

THY İÇİN DÖNÜM NOKTASI

29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı, dünyanın sayılı havayollarından olan THY için de çağ atlatacak. Asya, Afrika ve Avrupa'nın ortasında yer alan İstanbul, Yeni Havalimanı'nın bitmesiyle birlikte birçok havalimanının yerini alacak.

Cumhurbaşkanı, İlker Aycı'yla birlikte havalimanını gezdi

Cumhurbaşkanı, İlker Aycı'yla birlikte havalimanını gezdi

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