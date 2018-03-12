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Cumhurbaşkanı, jet kazasında ölenlerin ailelerini aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da özel jetin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak başsağlığı dileklerinde bulundu.

DHA | 12.03.2018 - 20:47..
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Cumhurbaşkanı, jet kazasında ölenlerin ailelerini aradı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye amacıyla iş adamı Hüseyin Başaran’ı bu akşam telefonla aradı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Yaşamını yitirenlerden Mina Başaran’ın babası iş adamı Hüseyin Başaran’a kazadan derin üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazazede ailelerin acılarını paylaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kazada çocuklarını ve yakınlarını kaybeden ailelere Allah’tan sabır ve metanet dilediği kaydedildi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jetin dün akşam İran’ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi neticesinde 3'ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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