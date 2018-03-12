Cumhurbaşkanı, jet kazasında ölenlerin ailelerini aradı

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Cenk Tosun ve Afrin’deki Mehmetçiklerimiz selamlaştı

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Tuzu azaltırsanız kalp krizi riskiniz artar mı?

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Leonardo da Vinci’nin dünyaca ünlü tablosu Mona Lisa, çalındıktan 27 ay sonra titiz bir çalışmayla bulundu.

İzmir'in Aliağa İlçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nda ele geçirilen Cinderes'te arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı.

TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu

TSK ve ÖSO, Afrin'de Kızılbaş, İskan, Başilhaya ve Kutanlı köylerini teröristlerden temizledi.

Afrin'de 4 köy daha teröristlerden arındırıldı

Trabzonspor, Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti

1 Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönerken, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düşen jetteki yolculardan 2'sinin hamile olduğu öğrenildi.

2 Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı Antalya’nın Alanya ilçesinde Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanan bir kişiye, vatandaşlar linç girişiminde bulundu.

3 Afrin'den kaçışlar hızlandı Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in merkezine son 2 km kalmışken, siviller için açılan koridorlardan kaçışlar sürüyor.

4 İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi Dün akşam saatlerinde BAE'den kalkan ve İstanbul'a doğru hareket eden uçak, teknik bir arıza sebebiyle İran semalarında düşmüştü. Kazaya ilişkin bulgular netleşmeye başladı.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi Türkiye'yi tehdit eden Yunanistan Cumhurbaşkanı'na seslenen Erdoğan, Kurtuluş Savaşı'nda Yunan'ın nasıl denize döküldüğünü hatırlattı.

6 Meclis Başkanvekilinden HDP'li vekile ayar Meclis'te Mehmetçik'e sivilleri öldürüyorlar diyerek iftirada bulunan HDP'li vekil, Meclis Başkanvekili tarafından susturuldu: Burada böyle konuşamazsın.