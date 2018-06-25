Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan galip geldi.

ZAFER İLK TURDA ERDOĞAN'IN

Seçim zaferinin ardından Ankara'da balkon konuşması yapan Erdoğan, "Kazanan hizmet siyaseti olmuştur, kazanan milli iradenin üstünlüğü olmuştur. Kazanan Türk milleti olmuştur. Kazanan bölgemizdeki tüm mağdurlar olmuştur. Kazanan dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur. Bizlere bugünleri gösteren rabbimize hamdediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı: Kazanan dünyadaki mazlumlar olmuştur VİDEO



Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"TÜRKİYE TERCİHLERİNİ 2023 HEDEFLERİNDEN YANA KULLANMIŞTIR"

Kardeşlerim, Türkiye tercihini demokrasisine, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan, reformlarını devam ettirmekten yana kullanmıştır. Türkiye tercihini büyümeden, gelişmeden, yatırımdan, zenginleşmeden, her alanda dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana kullanmıştır. Türkiye tercihini 2023 hedeflerinden, 2053 ve 2071 vizyonundan yana kullanmıştır. Türkiye tercihini PKK'dan FETÖ'den tüm terör örgütleriyle mücadele etmekten yana kullanmıştır.

"BU SONUÇLAR DİM DİK DURACAĞIMIZIN İFADESİDİR"

Bu sonuçlar aynı zamanda Türkiye'nin, dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumların elinden tutacağının ifadesi olmuştur. Bu sonuçlar aynı zamanda ülkemize kem gözle bakan, terör örgütlerinden küresel çıkar çevrelerine kadar herkesin karşısında dim dik durulacağının ifadesidir.

"ŞU GÜZEL MANZARA İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Milletimiz bu sonuçlarla o kadar çevreye o kadar çok mesaj vermiştir ki dünyanın tüm siyaset bilimcileri yıllarca bir araya gelip çalışsa yine de bunu zor çözebilir. Yine söylüyorum, böyle bir milletin evladı olmaktan ne kadar hamd etsem azdır. Şu güzel manzara için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sonuçların demokrasimize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.