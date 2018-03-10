Cumhurbaşkanı Mersin'de

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin 6. İl Olağan Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Değerli kardeşlerim malum bu ara aynıu zamanda Afrin'deki ilerleyişimiz devam ediyor. Sabah itibariyle terörisstlerden 3195'i etkisiz hale getririlmiştir. Afrin'e doğru ilerliyoruz. Burada bir terör koridoru oluşturmak istediler. Biz dedik ki "Buna müsade etmeyeceğiz, yanlış yapıyorsunuz" Dinlemediler.

ŞEHADETE İNANIYORUZ

Güvenlik güçlerimiz hep birlikte onlara gereğini yapmaya başladı. Şu an itibariyle Afrin'de eğer komuta kademesi sefer görev emri gelsinler dedikleri zaman önce ben, sonra da siz beraber gideceğiz. Zira biz bir tek şeye inanıyoruz. Nedir? Şehadet... Bu makam peygambere en yakım makam. İşte Bu makama inananlar şu anda yürüyor. Şehitlerimiz var ama mukayese edilemeyecek kadar da terörist etkisiz hale getirildi.

AFRİN'İ SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ

Bizim şehitlerimizin bu noktada akıttıkları kanın neticesi ortada ve Afrin alındığı andan itibaren nereye teslim edilecek? Sahiplerine... Oranın sahipleri şu veya değil. Oranın dsahipleri kimse onlara teslim edilecek.

Şu anda Türkiye'de ne kadar Suriyeli var. 3.5 milyon. Cerabluslu var mıydı içlerinde? Vardı. Döndüler. Kaç kişi döndüler? 140 bin kişi.

BİZİM DERDİMİZ TOPRAK DEĞİL

Bizim derdimiz topraklar değil. Bizim derdimiz oradaki terörsitlerin temizlenmesi. Her yeri terörize ediyorlar. Hatayı Kilis şanlıurfa gaziantep mardin teciz ettiler. E napacaktık. Sabır sabır sabır bir yere kadar.

Sabrettik şimdi de adım attık. Sabreden kişi zafere ulaşır.

Sizlerden bir şey istiyorum. Sizin birliğinizi istiyorum. Sizin beraberliğinizi istiyorum. Zira siz kardeşsiniz. Biz birbirimizi yaradandan ötürü seveceğiz. Onun için bizim rabiamız var biliyorsunuz. Bizim rabiamızda neler var? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet... Tek millette ne var? 81 milyon var... İki tek bayrak; bayrağımızın rengi şehitlerimizin kanıdır. Üç, Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

İNLERİNE GİRDİK

İnlerine gireceğiz demiştim. Gabar'da inlerine girdik, Tendürek'te inlerine girdik. Girmeye devam edeceğiz. Nereye giderseniz gidin, siz kaçacaksınız biz kovalayacağız. Zira benim milletime çok çektirdiler. Böldüler milletimi, ümmeti parçaladılar. Biz bunlara sessiz kalamayız. Dört tek devlet.; bizim tek devletimiz var Türkiye Cumhuriyeti...

Şimdi son sözlerime geliyorum. Afrin'e yürüyenler, Mehmedimiz, askerlerimiz. Diyor ya Yahya Kemal; Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın, Galip et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın!"