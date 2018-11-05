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Cumhurbaşkanı Ruhani'nden ABD'ye yaptırım yanıtı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani; ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran'ın petrol satmaya devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 05.11.2018 - 11:47..
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sg

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararı vermişti. Bu olayın hemen ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulamaya başlanacağını duyurmuştu.

YAPTIRIMLAR BUGÜN BAŞLADI

90 günün ardından ilk yaptırımlar 7 Ağustos'ta devreye girmişti. ABD Hazine Bakanlığı'nın verdiği 180 günlük süre doldu ve yaptırımlar bugün TSİ 08.00'de başladı.

RUHANİ'DEN AÇIKLAMA

İran tarafından konuyla ilgili ilk açıklama ise bugün geldi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani; İran'da resmi bir televizyona açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nden ABD'ye yaptırım yanıtı

"YAPTIRIMLARI KIRACAĞIZ"

Ruhani'nin devlet televizyonuna verdiği röportajda; İran'ın kendi petrolünü satacağını ve ABD tarafından getirilen yaptırımları kıracağını ifade etti. Ayrıca İran Hükümeti; ABD'nin yaptırımlarının 'siyasi bir blöf' olabileceğini de dile getirdi.

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