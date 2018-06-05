Erdoğan'dan İnce'ye apolet tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'daki seçimler için mitinglerine devam ediyor.

Sakarya'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletlerini sökmek isteyen Muharrem İnce'ye sert tepki gösterdi:

"Sen bu ülkenin hala hukuk devleti olduğunu öğrenemedin mi? Sen o apoletleri Selahattin Demirtaş'a mı takacaksın bay Muharrem İnce?"





Cumhurbaşkanı: Apoletleri Demirtaş'a mı takacaksın VİDEO

Sakarya'da miting düzeleyen Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye geçtiğimiz 10 yılda 8 milyon ilave istihdamla Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş imkanı sağladı.

EY BAY KEMAL, EY MUHARREM

IMF'e borcu biz kapattık. Ey Bay Kemal, ey Muharrem siz bu işlerden anlamazsınız. Çırak bile olamadınız. Sizin otomobile, motomobile kafanız basmaz

24 HAZİRAN'DA BUNLARLA HESAPLAŞACAĞIZ

Türkiye geçtiğimiz 10 yılda neredeyse 8 milyon ilave istihdamla Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş imkanı sağladı. 'Ekonomi' diyorlar ya... Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar, Türkiye üzerinde oynanan manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız. Bunlara çok ciddi bir manifestoyu 24 Haziran'dan sonra biz çekeceğiz.

ESKİ STADIN YERİNİ MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ

Eski stadın yerini inşallah 'Millet Bahçesi' yapıyoruz. TOKİ orayla ilgili bir satış akdi yapmış fakat bugün TOKİ ile de görüştüm orayı satın alan arkadaşla da gerek TOKİ gerek belediye başkanım görüşmeleri yaptı farklı bir yerden onlara yer verecekler. Sayın başkana sesleniyorum proje çalışmalarının bir an önce başlaması lazım ama beton ağırlıklı değil yeşil ağırlıklı.

BUNLARIN DEDELERİ DE BÖYLEYDİ

Yap/İşlet/Devret (BOT) ile... Muharrem bu işlerden anlamaz. Ne işim var bunlarla diyor. Osmangazi Tüneli'ni mi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü mü yıkacaksınız? Bunların hayatında yapmak yok yıkmak var. Bunların dedeleri de böyleydi. Bu CHP zihniyeti budur. Ben BOT diyorum o diyor ki BOT nedir? Öğrenecek ama öğrenene kadar kampanya bitecek. Onlar gelsin sadece Erdoğan'a çaksın. Siz vurdukça biz güçleniriz."