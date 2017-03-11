Cumhurbaşkanı Sultanbeyli'de Toplu Açılış Töreni'nde

Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki programları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda yaptığı konuşmadan öne çıkan kısımlar şunlar;

"Sultanbeyli hayır diyenlerle değil evet diyenlerle buraya geldi. Sultanbeyli dışlanmayı, ötelenmeyi, kendi öz yurdunda parya olma muamelesini çok iyi bilir. Benim Sultanbeyli'li kardeşime göbeğini kaşıyan adam gözüyle bakıyorlardı. Bu ülkedeki cami sayısını okul sayısıyla karşılaştıran, Kur'an kurslarını tehlike olarak görenler vardı."

Detaylar gelecek...