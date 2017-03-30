taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.496
USD
3,6439
EURO
3,9162
ALTIN
146,45
PETR
52,1400

Cumhurbaşkanı Tillerson görüşmesinin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'la görüşmesinde; FETO'nun iadesi ele alındı.

30.03.2017 - 13:40
  1. Haberler
  2. Gündem

tillerson

Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslar için Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la görüşmesi sona erdi.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı kabulünde, Suriye ve Irak'ta başta DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürme kararlılığı vurgulanırken bu çerçevede ne gibi ortak adımlar atılabileceği ele alındı.

FETO'NUN İADESİ ELE ALINDI

Ayrıca FETÖ mensuplarının ABD'deki faaliyetleri ve FETO'nun Türkiye'ye iadesi de görüşmede ele alınan konular oldu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bitaksi rezaletinin görüntüleri

Bitaksi rezaletinin görüntüleri

341
Abdülkadir Selvi'ye göre AK Parti'nin elindeki anket

Abdülkadir Selvi'ye göre AK Parti'nin elindeki anket

169
Karamollaoğlu'ndan Türkiye'de yapılan yatırımlara eleştiri

Karamollaoğlu'ndan Türkiye'de yapılan yatırımlara eleştiri

423
Bakanlık Ali İsmail Korkmaz tazminatına itiraz etti

Bakanlık Ali İsmail Korkmaz tazminatına itiraz etti

139
Başbakan Yıldırım Rex Tillerson'ı kabul etti

Başbakan Yıldırım Rex Tillerson'ı kabul etti

41
Rusya'dan ABD'ye Irak tepkisi

Rusya'dan ABD'ye Irak tepkisi

51
Üsküdar'da bir eve FETÖ baskını düzenlendi

Üsküdar'da bir eve FETÖ baskını düzenlendi

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM