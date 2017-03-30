Cumhurbaşkanı Tillerson görüşmesinin ayrıntıları

Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslar için Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la görüşmesi sona erdi.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı kabulünde, Suriye ve Irak'ta başta DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürme kararlılığı vurgulanırken bu çerçevede ne gibi ortak adımlar atılabileceği ele alındı.

FETO'NUN İADESİ ELE ALINDI

Ayrıca FETÖ mensuplarının ABD'deki faaliyetleri ve FETO'nun Türkiye'ye iadesi de görüşmede ele alınan konular oldu.