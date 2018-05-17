taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.869
USD
4,4548
EURO
5,2613
ALTIN
184,97
PETR
79,3500

Cumhurbaşkanı: Türk bayrağını vermeyen kardeşimi aradım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyaretinde PKK'lıların elinde Türk bayrağı olan bir kadına saldırmasıyla ilgili "Kitapsız, imansız çıktı ama kardeşimiz bayrağı kaptırmadı" dedi.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 21:22..
  1. Haberler
  2. Gündem
Cumhurbaşkanı: Türk bayrağını vermeyen kardeşimi aradım

AK Parti Genel Merkezi'nde AK Partili vekillerle iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'deki ziyaretinde PKK'lılara karşı elindeki Türk bayrağını bırakmayan vatandaş hakkında konuştu.

"SALDIRDIKLARI HALDE BAYRAĞI TESLİM ETMEDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kitapsız imansız çıktı ama o hanım kardeşimiz bayrağı ona kaptırmadı ve bayrağımızı İngiliz polisinin önünde çekti aldı. Bugün onu aradım "Sen bu asrın Nene Hatunu'sun, Şerife Bacısı'sın" dedim. Bu PKK'lılar benim Nene Hatunuma söz geçiremiyor. Saldırdığı halde bayrağı ona teslim etmedi."

Cumhurbaşkanı: Türk bayrağını vermeyen kardeşimi aradım VİDEO

Türk bayrağını PKK'lılara vermeyen kadın VİDEO

Türk bayrağını PKK'lılara vermeyen kadın haberi
Cumhurbaşkanı: Türk bayrağını vermeyen kardeşimi aradım

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erdoğan: Kamuoyu araştırmalarımız iyi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle iftar yemeğinde buluştu. 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili Cumhurbaşkanı, "Zaferle sonuçlanacak" dedi.
Kuzey Irak'ta 35 EYP'nin olduğu mağara yok edildi
TSK, Twitter hesabından Kuzey Irak Hakurk bölgesinde 35 EYP ve yaşam malzemelerinin olduğu bir mağaranın imha edildiğini açıkladı.
Muharrem İnce, imsakiye dağıtıyor
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kocaeli'deki seçmenlerine imsakiye dağıtıyor.
Yenikapı'da Kudüs mitingi için hazırlıklar sürüyor
Yarın Yenikapı'da Filistinlilere destek için miting düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin de katılacağı miting, saat 15.00'da başlayacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce seçmenden para istedi: Ateşleyin bakayım

Muharrem İnce seçmenden para istedi: Ateşleyin bakayım

627
Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

539
Durmuş Yılmaz'a göre dolardaki artış bilinçli yapılıyor

Durmuş Yılmaz'a göre dolardaki artış bilinçli yapılıyor

529
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe'nin hafızası dehşet

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe'nin hafızası dehşet

125
Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

680
Abdüllatif Şener CHP'den aday oluyor

Abdüllatif Şener CHP'den aday oluyor

255
Netanyahu Gazze katliamının üstüne tavuk dansı yaptı

Netanyahu Gazze katliamının üstüne tavuk dansı yaptı

182
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94