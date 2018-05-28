Cumhurbaşkanı ve Başbakan iftarda misafir oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Valiliğine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Kuvayımilliye Meydanı'nda AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara katıldı.

ERDOĞAN İFTAR SONRASI SOHBET ETTİ

Burada vatandaşlarla iftarını açan Erdoğan, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet etti.

İftara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.

BAŞBAKAN ANKARA'DA MİSAFİR EDİLDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Gölbaşı ilçesinde yaşayan Yeşil ailesinin evinde iftar yaptı.

Başbakan Yıldırım, sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan 3 çocuk sahibi İsmail Yeşil'in evine gelişinde aile bireyleri tarafından karşılandı.

YILDIRIM ÇOCUKLARLA DA İLGİLENDİ

Yeşil ailesiyle bir süre sohbet eden Yıldırım, çocuklarıyla yakından ilgilendi.

İftar sofrasında, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da yer aldı.

Ailenin evinden ayrılırken vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Yıldırım, çocuklara oyuncak hediye etti.