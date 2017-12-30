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Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sinop İl Kongresi'ndeki konuşmasında asgari ücret eleştirileri için "9 kat artırdık. Enflasyonun altına düşürmedik" dedi.

İHA | 30.12.2017 - 18:58..
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Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Sinop İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi’nde konuştu.

"ENFLASYONUN ALTINA DÜŞÜRMEDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili:  "Dün asgari ücret açıklandı. Bin 603 TL. Asgari ücreti beyefendiler beğenmiyor. 2002 yılında asgari ücret 184 liraydı. Biz bunu geçen yıl bin 404’e çıkardık. Şimdi ise yüzde 14,3’lük artışla bin 603 TL’ye çıktı. Ya eline diline dursun. Nereden nereye. Asgari ücreti 9 kat arttırmış olduk. Hiçbir zaman da enflasyonun altına düşürmedik. İstihdamı teşvik etmek için bu asgari ücrete 100 lirada işveren teşviki uyguluyoruz. Türkiye zenginleştikçe 81 vilayetin her biri payını alacaktı Kişi başına düşen gelir 3 bin 500 dolardı. Bugün ise kişi başına düşen milli gelir 11 bin dolar oldu. Asgari ücret de büyük bir artışla bin 603 lira. Bizim için siyaset bir amaç değil bir araçtır. Siyaset makam ve mevki kapısı değil millete hizmet etmenin ve ülkeyi layık olduğu seviyelere taşıma kapısıdır. Türkiye son 15 yılda hangi sorumluluğu üstlendiyse hepsinin hakkını fazlasıyla vermiştir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması VİDEO

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