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Cumhurbaşkanı'ndan astsubaylara kademe müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yükseköğrenim mezunu astsubayların başlangıç derecelerini 8'in birine yükselteceklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 08.06.2018 - 21:38..
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Kayseri Tugay Komutanlığı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, astsubaylara müjde verdi.

BAŞLAMA DERECELERİ 8'İN BİRİNE YÜKSELTİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan:  "Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz. Düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubaylar yararlanacak.

Yükseköğrenim mezunu, 9'uncu derecenin 3'üncü kademesinden göreve başlayan astsubayların başlangıç derecesini 8'in birine yükseltiyoruz.

Astsubaylarımızın göreve başlama kademelerini eğitim yıllarına bir üste çıkarıyoruz."

"MİLLETİMİZ KİMİN APOLETİNİ SÖKECEĞİNİ ÇOK İYİ BİLİR"

"Kahramanlarımız ayak bastıkları her yeri titretiyor. Gerek iç güvenlik harekatımızda gerek sınır ötesi operasyonlarımızda askerlerimizin karşısında durabilen bir güç görmedik tanımadık. Gerçi birileri her ne kadar apolet sökmekle uğraşıyorsa da benim milletim kimin apoletini sökeceğini, kime apolet takacağını çok ama çok iyi bilir."

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