Cumhurbaşkanı'ndan Bursa'ya kentsel dönüşüm uyarısı

Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile buluşmayı önemsediğini anlatan Başkan Aktaş, bazı işlerde gönüllü olmanın ve emek sarf etmenin önemli olduğunu, Kent Konseyi’nin de bu manada çalıştığını aktardı.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM REZALETİNE SON VERİN'

Kent Konseyi’nin farklı düşüncelerin bir araya gelebildiği, medeni şekilde tartışabildiği ortamlar olduğunu belirten Aktaş, “Hepimiz Bursa’yı yaşıyoruz. Sürekli konuşulan konular var. Trafik ve ulaşım ise en üstte yer alıyor. Kentsel dönüşüm ve aksaklıklar da konuşuluyor. Üçüncü madde ise Yeşil Bursa’nın giderek yok olması konuşuluyor. Hep 40-50 sene önceki Bursa özleniyor. Kentsel dönüşüm 2-3 aydır durdu. Farklı bir konsepte geçiliyor. Cumhurbaşkanımız görevi vermesinden sonra ilk ifadesi, ‘Ya Allah aşkına şu Bursa’daki kentsel dönüşüm rezaletine son verin’ oldu. Belki Doğanbey’in çok konuşulmasından dolayı oluşmuş kötü algı var. Elbet şehirler sabahtan akşama oluşan yerler değildir. Şehirlerin de dili ve ömrü vardır. Bu tarz toplantılara ve istişarelere ihtiyacımız var.” dedi.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Tek tek ilçeleri gezdiğini ve çalışmaları masaya yatırdıklarını aktaran Aktaş, “Türkiye’nin dördüncü büyük şehrine yaraşır projeleri ve standartları ortaya çıkarmak gerekir. Hepimiz bir bütünün parçasıyız ve buna göre çalışmalıyız. Umarım görevimiz bittiğinde hayırla yad ediliriz. Elimden gelen tüm gayreti ortaya koyacağım. Üzerlerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz.” diye konuştu.